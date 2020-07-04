Как сообщили в пресс-службе МВД, «в одном из отелей Сабаильского района Баку в связи с несоблюдением правил особого карантинного режима, нарушением социальной дистанции, действующих профилактических мер была проведена проверка.

Лица, отраженные на распространившихся видеокадрах, были вызваны сотрудниками Сабаильского РУП в соответствующее управление полиции и против них были применены меры административного наказания.

Были проведены профилактические и разъяснительные беседы с задержанными, каждого из которых проинформировали о том, что допущенные ими действия противоречат применяемым в стране противоэпидемическому режиму, санитарно-гигиеническим и карантинным правилам, создают риск для жизни и здоровья людей. В своих объяснениях они выразили искреннее сожаление по поводу своих действий.

Задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях».