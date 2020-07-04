Индия в тройке лидеров по числу заражений COVID-19, но открывает Тадж-Махал

Число случаев заражения коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тысяч человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава страны.

На сегодняшний день Индия уступает по числу заражений только Бразилии и США, где суммарный счет инфицированных превышает несколько миллионов.