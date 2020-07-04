Индия в тройке лидеров по числу заражений COVID-19, но открывает Тадж-Махал
Число случаев заражения коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тысяч человек. Страна вышла на третье место по числу заболевших, превысив российские показатели, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Минздрава страны.
На сегодняшний день Индия уступает по числу заражений только Бразилии и США, где суммарный счет инфицированных превышает несколько миллионов.
Индийское Министерство здравоохранения и благополучия семьи пока не подтвердило эти данные.
С этой даты на территории Англии открылись, в частности, кафе, отели, салоны красоты и парикмахерские, а также кинотеатры и церкви.
В то же время, как пишет BBC, индийские власти планируют открыть Тадж-Махал. Посетители должны будут постоянно носить маски, соблюдать дистанцию и не прикасаться к поверхностям. Памятник был закрыт в течение последних трех месяцев. В день туда будут запускать около 5 тысяч туристов, которых будут делить на две группы.