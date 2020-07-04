В скором времени начнется выплата единовременного пособия в размере 190 манатов тем, кто работает по сдельной оплате и кто в связи с введением особого карантинного режима потерял работу.

Согласно информации, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал AzTV, что на этот раз пособия в размере 190 манатов будут выплачены 287 тысячам человек: «Ужесточенный карантинный режим введен еще в 8 городах и районах. В общей сложности, пособие в 190 манатов будет применено к безработным и потерявшим в условиях карантина свои доходы неформально занятым гражданам в 16 городах и районах. По этим городам и районам выплаты будут произведены 287 тысячам человек, и на эти цели выделено 55 миллионов манатов. Проект решения готов и в ближайшее время будет утвержден Кабинетом министров».

Отметим, что строгий карантинный режим продлен с 06:00 5 июля до 06:00 20 июля 2020 года и помимо городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Ленкорань, Масаллы, Сумгаит, Евлах и Апшеронского районов охватил города Гёранбой, Гёйгёль и Мингячевир, а также Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиязанский и Шекинский районы.