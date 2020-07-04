Неблагоприятный страховой рынок Азербайджана наш комментарий
СМИ часто пишут о деятельности банковской системы, отмечаются недостатки в этой сфере. При этом в тени остается деятельность другого важного участника финансового рынка страны – страхового сектора, А между тем здесь положение заслуживает куда более пристального внимания.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает риски страхового сектора Азербайджана как высокие. Оценка отражает мнение о рисках, которым подвергаются экономика, политика, финансовая система, платежная культура и принцип верховенства закона в стране. S&P считает условия операционной деятельности для азербайджанских страховых компаний «неблагоприятными, принимая во внимание текущие макроэкономические тенденции, низкий уровень проникновения услуг страхования и лишь умеренные перспективы роста страховой премии в 2020 году».
Международное агентство отмечает высокий уровень концентрации страхового рынка. Так, на рынке работает 21 страховая компания, из которых 17 занимаются страхованием иным, чем страхование жизни, а четыре компании — страхованием жизни. При этом пять крупнейших компаний контролируют 70% сектора страхования иного, чем страхование жизни. Не секрет, что крупные игроки характеризуются более узнаваемыми брендами и пользуются преимуществами, связанными с большей осведомленностью клиентов об их страховых продуктах, а также с наличием сетей продаж, которыми эти компании эффективно управляют.
Хотя режим регулирования страхового сектора страны не ограничивает вход новых компаний на рынок, в последние годы регулирующий орган (до начала текущего года Палата надзора за финансовыми рынками) занимался «расчисткой» сектора страхования, в результате чего за последние четыре года пять компаний ушли с рынка.
Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы, и более слабые компании, имеющие финансовые проблемы, уйдут с рынка. Не наблюдается и существенного интереса иностранных инвесторов к азербайджанскому сектору страхования. Иностранные страховые компании перестали вести деятельность в стране в последние годы, что было связано с пересмотром их глобальных стратегий. Это дает основание говорить, что прихода новых иностранных компаний на азербайджанский рынок страхования в ближайшее время не ожидается.
S&P оценивает структуру активов азербайджанского страхового сектора как довольно консервативную. В ней преобладают денежные средства и инструменты с фиксированной доходностью, и агентство считает, что такая структура сохранится. В то же время отмечается давление на средние показатели кредитного качества инвестиционных портфелей, поскольку значительную часть инвестированных активов составляют инструменты с рейтингами неинвестиционной категории, размещенные в азербайджанском банковском секторе. Отмечаются также потенциальные риски, связанные с возможным понижением рейтингов или дефолтами эмитентов облигаций.
Недовольство страховым сектором не раз выражал и глава Центробанка Эльман Рустамов. Месяца два назад он отметил, что будут предприняты шаги для расширения обязательного страхования, отметив, что в страховой сфере уже давно есть проблемы. Страховой сектор развит очень слабо, он не может охватить риски населения и бизнеса, поэтому периодически возникают проблемы. Но страховой сектор имеет программы по государственной собственности, бизнесу и охвату населения. Хотя некоторые шаги, связанные с пандемией, откладываются, этот вопрос находится в центре внимания.
Центробанк совместно со Всемирным банком проведет оценку страхового сектора страны. Основная цель - заполнение пробелов в страховом секторе и дальнейшее развитие этого рынка. Но это в будущем, а пока Центробанк предписал Ассоциации страховщиков Азербайджана снизить агентские комиссии по обязательным видам страхования до 15%. Дело в том, что страховые и перестраховочные компании в 2018 году потратили около 63,5 млн манатов на комиссионные агентам, что почти на 20% превысило показатель предыдущего года. На выплаты комиссионных агентам пришлась почти треть, а именно 32% расходов страховых и перестраховочных компаний. Конечно, двухкратное снижение комиссий вызовет недовольство опытных агентов и может привести на первых порах даже к снижению сборов компаний. Но надо же учиться работать цивилизованно.
Страховая система у нас развита очень слабо, поэтому она не может полностью охватить риски экономики и населения. В результате мы периодически сталкиваемся с проблемами. А ведь страховые компании должны быть системой для создания капитальных резервов населения, выступать в качестве фондов, как это практикуется во многих странах. Но у нас такого подхода пока нет. Поэтому необходим новый взгляд на развитие рынка. По словам главного банкира, проблемы страхового сектора известны. Но их решения, которые были запланированы на текущий год, несколько запаздывают вследствие пандемии коронавируса и проблем банковского сектора. К преодолению проблем в данном секторе намечается приступить лишь в будущем году.
Итак, проблемы известны, намечены пути их решения. Но ждать придется, видимо, еще долго. Когда еще пандемия закончится, когда восстановится экономика, когда до страхового рынка руки дойдут? Но можем ли мы так долго ждать? Ведь государство не должно брать на себя страховые риски, как это оно традиционно продолжает делать. Необходимо развивать страховой рынок. Даже в период пандемии. Кто знает, не придет ли после нее еще какая беда…