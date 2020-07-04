Эльнур Мамедов, отдел экономики 22:05

СМИ часто пишут о деятельности банковской системы, отмечаются недостатки в этой сфере. При этом в тени остается деятельность другого важного участника финансового рынка страны – страхового сектора, А между тем здесь положение заслуживает куда более пристального внимания. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает риски страхового сектора Азербайджана как высокие. Оценка отражает мнение о рисках, которым подвергаются экономика, политика, финансовая система, платежная культура и принцип верховенства закона в стране. S&P считает условия операционной деятельности для азербайджанских страховых компаний «неблагоприятными, принимая во внимание текущие макроэкономические тенденции, низкий уровень проникновения услуг страхования и лишь умеренные перспективы роста страховой премии в 2020 году».

Международное агентство отмечает высокий уровень концентрации страхового рынка. Так, на рынке работает 21 страховая компания, из которых 17 занимаются страхованием иным, чем страхование жизни, а четыре компании — страхованием жизни. При этом пять крупнейших компаний контролируют 70% сектора страхования иного, чем страхование жизни. Не секрет, что крупные игроки характеризуются более узнаваемыми брендами и пользуются преимуществами, связанными с большей осведомленностью клиентов об их страховых продуктах, а также с наличием сетей продаж, которыми эти компании эффективно управляют. Хотя режим регулирования страхового сектора страны не ограничивает вход новых компаний на рынок, в последние годы регулирующий орган (до начала текущего года Палата надзора за финансовыми рынками) занимался «расчисткой» сектора страхования, в результате чего за последние четыре года пять компаний ушли с рынка. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы, и более слабые компании, имеющие финансовые проблемы, уйдут с рынка. Не наблюдается и существенного интереса иностранных инвесторов к азербайджанскому сектору страхования. Иностранные страховые компании перестали вести деятельность в стране в последние годы, что было связано с пересмотром их глобальных стратегий. Это дает основание говорить, что прихода новых иностранных компаний на азербайджанский рынок страхования в ближайшее время не ожидается. S&P оценивает структуру активов азербайджанского страхового сектора как довольно консервативную. В ней преобладают денежные средства и инструменты с фиксированной доходностью, и агентство считает, что такая структура сохранится. В то же время отмечается давление на средние показатели кредитного качества инвестиционных портфелей, поскольку значительную часть инвестированных активов составляют инструменты с рейтингами неинвестиционной категории, размещенные в азербайджанском банковском секторе. Отмечаются также потенциальные риски, связанные с возможным понижением рейтингов или дефолтами эмитентов облигаций.