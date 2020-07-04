В Израиле опровергли причастность к инциденту на ядерном объекте в Иране

Министр обороны Израиля Бени Ганц опроверг причастность Тель-Авива к инциденту на ядерном объекте в иранском Натанзе (провинция Исфахан). Об этом сообщает Anadolu.

«Не стоит связывать каждый инцидент в Иране с Израилем», - сказал Ганц в эфире израильской радиостанции.

По словам министра, Иран с ядерным оружием будет представлять угрозу для Израиля, региона и всего мира в целом. «Израиль сделает все для того, чтобы не допустить разработку ядерного оружия в Иране и распространения терроризма этой страной», - сказал Ганц.

Отметим, что 2 июля в иранском городе Натанзе произошел пожар и взрыв в здании над подземным заводом по ядерному обогащению.