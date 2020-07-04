Племянник Путина возглавил «Народ против коррупции»

Как сообщил председатель генерального политсовета партии Григорий Анисимов, Роман Путин был избран на партийном съезде по результатам тайного голосования. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет, пишет РИА Новости.

Роман Путин вступил в партию "Народ против коррупции" 21 июня. В руководстве политсилы тогда отрекомендовали Путина как "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" и выразили надежду на то, что его членство придаст партии "новый импульс" в реализации ее программы.