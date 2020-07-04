Lamborghini покажет свою загадочную модель
Итальянская компания Lamborghini опубликовала на официальном сайте тизер, который обещает, что в будущую среду, 8 июля, производитель суперкаров покажет кое-что, «опережающее время», пишет Motor.ru.
Очевидно, что Lamborghini готова показать загадочную модель, но никаких подробностей компания не раскрывает.
Дебют состоится в режиме онлайн в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени. Издание пишет, что, вероятно, речь идет о гибридной модели или новой версии первого в истории марки гибрида Lamborghini Sian.