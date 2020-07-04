В конце июня парламент Армении принял поправки к Конституции. Оппозиционные фракции – "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" бойкотировали голосование. А президент подписал поправки в закон "О Регламенте Национального Собрания", согласно которым его подпись больше не нужна при принятии конституционных изменений.

Действующего премьер-министра Никола Пашиняна, а также многих депутатов нынешнего парламента страны будут судить за конституционный переворот, заявил сегодня 5 июля известный политик, в экс-посол Армении, зять экс-президента С.Саргсяна Микаэл Минасян. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

"Закон, который собирается подписать спикер парламента Арарат Мирзоян, станет заключительным доказательством для суда над лицами (89+1) за конституционный переворот. Вне зависимости от того, кто придет к власти, 89 депутатов парламента и Никол Пашинян будут осуждены конкретно по этому обвинению", - пишет Минасян.

По его словам, суд, который избавится от диких нападок, обязательно осудит их на длительное тюремное заключение без права на помилование.

"Это необходимо для того, чтобы страна снова стала государством, а люди – восстановили свое право называться гражданами", - отметил Минасян.

Минасяна также считает, что последствия этого закона станут катастрофическими.

Между тем, правозащитники и международные организации, которые промолчали и воздержались от своих оценок по поводу конституционных поправок, должны будут промолчать и завтра, во время судебного процесса.

С точки зрения Минасяна, президент Армении Армен Саркисян также мог войти в этот список будущих осужденных, однако он не подписал поправки к Конституции, принятые Национальным Собранием, тем самым дав понять, чтобы с ним не связывали надежд и ожиданий. Тем не менее, экс-посол Армении в Ватикане обвинил и президента: "Это очень прискорбная реальность, поскольку на самом деле Армен Саркисян – способный человек. Во всяком случае, на протяжении многих лет он создавал такой имидж", - отметил Минасян.

По его словам, Саркисян – человек мира, информированный о глобальных процессах, он устанавливал связи как с представителями советской номенклатуры, так и с королевскими особами, корпоративными менеджерами.

Минасян признал, что ошибся в Саркисяне, поскольку президент служит только Пашиняну.

С точки зрения дипломата, у президента были все инструменты, чтобы пресечь беззаконие, но он промолчал, и это, по его мнению, самое большое зло, которое он сделал Армении.

5 апреля в Армении был запланирован референдум по внесению изменений в Основной закон, предусматривающих прекращение полномочий председателя (Грайра Товмасяна) и членов Конституционного суда, назначенных до реформы Конституции в 2015 году. Однако референдум не состоялся из-за введенного в стране режима чрезвычайного положения. После этого в начале июня парламент Армении принял закон, предоставляющий ему право отменять референдум по внесению изменений в Конституцию.

Референдум отменили, а в конце июня парламент принял поправки к Конституции. Согласно поправкам, Грайр Товмасян лишился поста председателя Конституционного суда, но продолжит быть судьей. Помимо этого, прекращены полномочия трех судей (чей срок нахождения на этой должности составил 12 и более лет) – Феликса Тохяна, Альвины Гюлумян и Гранта Назаряна.

Армянская общественность и политическая оппозиция расценила принятые поправки, как конституционный переворот.