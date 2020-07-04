Под письмом подписались 239 ученых из 32 стран. По их мнению, вирус может перемещаться в виде гораздо более мелких частиц, чем было принято думать раньше, что позволяет ему дольше находиться в воздухе и проникать в организм при дыхании, пишет РБК.

Более 230 ученых подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом. Ученые заявляют, что, вопреки мнению ВОЗ, вирус может надолго задерживаться в воздухе, что создает дополнительную опасность для людей, сообщает The New York Times (NYT).

Однако ВОЗ утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжелых каплях, отмечает NYT. Технический руководитель ВОЗ по борьбе с инфекцией Бенедетта Аллегранзи сообщила, что доказательства распространения вируса по воздуху неубедительны.

«Особенно в последние пару месяцев мы неоднократно заявляли, что считаем передачу по воздуху возможной, но не подкрепленной твердыми или даже ясными доказательствами. На эту тему все еще ведутся дебаты», — цитирует NYT Аллегранзи.

Издание отмечает, что если идея о передаче вируса по воздуху будет принята, это может потребовать изменения мер предосторожности, вводимых из-за вируса. Людям необходимо будет носить маски в помещениях, а врачи должны будут использовать маски с самым сильным фильтром, не пропускающим даже малейшие частицы. В помещении необходимо будет уменьшить циркуляцию воздуха и поставить более мощные фильтры, а также использовать ультрафиолет.