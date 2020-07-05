В Ливии обстреляли стратегически важную авиабазу: власти готовят ответ

По его словам, «авиаудары иностранных истребителей в поддержку военного преступника Халифы Хафтара были неудачной попыткой принизить значение недавних побед ливийской армии», передает Anadolu.

Немруш заявил, что ответ на нападения будет дан в «нужное время и в нужном месте».

В ночь на воскресенье авиабаза Аль-Ватийе на северо-западе Ливии подверглась авиаатаке. Об этом турецкому агентству сообщили в командовании правительственных войск Ливии. Была повреждена часть оборудования систем ПВО. Принадлежность самолетов, участвовавших в авиарейде, пока не установлена. Авиабаза подвергается атаке впервые с 18 мая, когда была освобождена от незаконных вооруженных группировок Хафтара.