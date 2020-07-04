Появилась новая версия о происхождении коронавируса

Джефферсон считает, что из разных государств приходит все больше свидетельств того, что COVID-19 находился в различных странах до того, как проявился в Азии. В частности, ранее эпидемиологи Испании сообщили, что возбудитель коронавируса был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте прошлого года.

Новая коронавирусная инфекция, скорее всего, не вышла из лаборатории в Китае, а находилась во всём мире задолго до этого в спящем состоянии, считает старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашённый профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде», — сказал ученый, предположив, что мир имеет дело «со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды».

Джефферсон провел аналогию с массовой пандемией «испанки», от которой с 1918 по 1920 годы погибли, по разным подсчетам, до 100 миллионов человек. «В случае с испанским гриппом происходили странные вещи», — отметил Джефферсон. По его словам, в 1918 году около 30 процентов населения Западного Самоа умерли от испанского гриппа, хотя у них не было никаких контактов с окружающим миром.

По мнению ученого, «объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят»: «Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды, и именно это мы должны изучить».