Алжир ждет от Франции «полноценных извинений»

Алжир и Франция могут прийти к «спокойным отношениям», если урегулируют проблему колониального прошлого, заявил в интервью телеканалу France 24 президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

По его словам, ранее Франция принесла «квазиизвинения за преступления, совершенные в колониальный период». От нынешнего же французского президента Эммануэля Макрона Теббун ждет полноценных извинений, пишет украинский интернет-портал «Гордон».

Теббун считает, что у Макрона «чистая репутация» в отношении колониального прошлого, он честен и искренен по отношению к истории, поэтому способен добиться примирения и «урегулирования вопросов, касающихся памятников и памяти».

Франция аннексировала Алжир в 1834 году. В 1954-1962 годах в ходе войны за независимость этого североафриканского государства погибло около 500 тысяч человек. Франция одержала победу над повстанцами из Фронта национального освобождения, но признала право алжирской нации на самоопределение.