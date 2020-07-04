Эльмир Алиев, отдел спорта 01:25

Азербайджанская художественная гимнастика должна делегировать на Олимпиаду в Токио шесть спортсменок. Как известно, Игры перенесены на следующий год, но нашей сборной это даже пошло на пользу. Особенно это касается групповой команды, состав которой претерпел изменения, и нужно время, чтобы гимнастки могли притереться друг к другу. О том, как отечественная гимнастика переживает режим карантина и чего нам ждать от наших гимнасток после пандемии, haqqin.az поговорил с главным тренером сборной Азербайджана по художественной гимнастике Марианой Василевой. Так получилось, что беседа состоялась накануне дня рождения известной наставницы, который она отмечает сегодня. Поэтому неудивительно, что разговор с будущей именинницей начался с темы празднования.

«К сожалению, режим карантина внес свои коррективы в мои планы на день рождения, - говорит Мариана Василева. – Обычно в этот день я собираю наш коллектив, своих друзей, всех тех, кто меня поддерживает. И приятно, что с каждым годом число близких мне людей растет. Это говорит о том, что чем больше мы работаем, тем нас больше, и вместе мы делаем одно общее дело. Обидно, что в этом году не могу как обычно устроить праздник для себя и своих гостей. Помимо этого, каждый год 6 июля отмечаем и в нашем зале на Национальной гимнастической арене. Мои подопечные украшают зал, готовят мне разные сюрпризы, удивляют меня так, что у меня на глазах появляются слезы радости и гордости за то, что со мной рядом такие люди. Лучший подарок от моих гимнасток? Конечно же, это их успешные выступления и высокие результаты. Но в начале июля соревнований по художественной гимнастике обычно не бывает, а в этом году и вовсе все отменено с марта. Поэтому буду ждать своих подарков после возобновления гимнастических турниров» (улыбается).

Главный тренер довольна тем, что за время карантина гимнастки смогли подлечить мелкие травмы. «Несмотря на перенос Олимпиады, наши спортсменки не падают духом и полны желания продолжать подготовку к Токио. Но целью должна быть не только Олимпиада, главное – развиваться, работать над собой, идти вперед. У нас, к счастью, все хорошо. Но многие зарубежные коллеги жалуются на то, что из-за всей этой ситуации с коронавирусом некоторые спортсменки покинули большой спорт, не дождавшись Олимпиады. Мы верим, что в следующем году Игры все-таки состоятся. Если Олимпиада будет отменена, то очень большое количество спортсменов уйдет из спорта, так и не реализовав свою мечту. В случае с художественной гимнастикой хорошо, что уже объявлены даты чемпионата Европы. Он должен состояться в конце ноября в Киеве. Все мы надеемся, что отмен и переносов больше не будет. Да, в групповой команде у нас после чемпионата мира-2019 несколько раз обновлялся состав, поэтому отмена Олимпиады дает нам больше времени на подготовку. Верю, что наша молодая команда проявит себя с лучшей стороны. Впрочем, не исключено, что будут еще изменения. Были времена, когда у нас не было выбора, и было некем заменить гимнасток-групповичек. Тогда нам приходилось подстраиваться под настроение некоторых спортсменок, исполнять их капризы. А сейчас мы имеем два состава, есть из кого выбирать. Все может случиться. Возможно, кто-то неожиданно решит бросить гимнастику. Не удивляйтесь – и такое бывает. Еще до объявления об отмене Олимпиады одна из гимнасток без какой-либо причины решила уйти из команды. Если бы у нас не было замены и если бы Олимпиада состоялась в сроки, то, возможно, мы столкнулись бы с серьезными проблемами».

В индивидуальных соревнованиях лицензию на Олимпиаду завоевала Зохра Агамирова, но, как говорит Мариана Василева, на пятки ей наступают Арзу Джалилова и Нармина Самедова. «Зохра Агамирова – первая доморощенная спортсменка, завоевавшая право выступать на Олимпиаде. Она родилась в Азербайджане и выросла тут как гимнастка. Уверена, что Зохра, хоть и первая, но далеко не последняя местная представительница, которая в будущем получит право выступать на Олимпиадах. Большие надежды связываем с Арзу Джалиловой, которая в 2018 году завоевала бронзу на юниорском чемпионате Европы. А год спустя на первом чемпионате мира среди юниорок она взяла две медали из четырех возможных. Параллельно с Арзу растет еще одна очень талантливая и трудолюбивая девочка - Нармина Самедова, которая попала в два финала на чемпионатах Европы и мира. Еще у нас есть Нармин Байрамова 2005 года рождения, которая должна выступить на чемпионате Европы этого года среди юниорок. Также могу отметить Лейли Агазаде, Камиллу Алиеву, Алину Гезялову, Илону Зейналову, Лалу Гебяйбекову… Это наш основной состав юниорок.

К ним присоединятся другие девочки – Камилла Сейидзаде, Медина Демирова… Список очень длинный. Всего у нас в зале 62 гимнастки. Все они очень перспективные спортсменки. Но я на первое место ставлю не талант, а трудолюбие. Мы обязаны развивать этих девочек, и у нас нет никаких сомнений, что азербайджанские гимнастки будут и в будущем завоевывать лицензии на Олимпийские игры. Однако нам надо думать уже не только о лицензиях, а о большем. Когда я 11 лет назад приехала в Азербайджан, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева поставила передо мной задачу взращивать местные кадры. Для меня это означало, что в Азербайджане должны появиться не только свои гимнастки, но и тренеры, судьи, менеджеры, спортивные врачи. Было сложно, мы многое пережили, перетерпели. Но все рождается в борьбе. И сейчас у нас нет легионеров не только среди спортсменов, но и среди тренеров». За время карантина многие страны обращались за помощью к азербайджанским тренерам и гимнасткам. «За эти месяцы мы еще больше развили наши дружеские отношения с коллегами из других стран, - продолжает главный тренер. - К нам обращались с просьбами провести мастер-классы в режиме онлайн. Мы провели тренировки для сборных Черногории, Польши, Словакии, Словении, Индии, Бразилии, Египта. Помимо этого, в тот отрезок времени, когда было разрешено тренироваться представителям национальных сборных, удалось организовать матчевую встречу со сборной Израиля. Обе команды завоевали путевки на Олимпиаду. И этот батл был интересен зрителям, которые смотрели выступления в интернете. Мы получили много положительных отзывов от коллег и фанатов.