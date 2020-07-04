Внимательно вчитаемся в текст контракта вместе. McKinsey&Company, базируясь на международный опыт, обязуется оказать Минэнерго консультативные услуги в процессе подготовки предложений по проведению реформ для повышения эффективности системы газоснабжения и надежного обеспечения спроса потребителей. А Минэнерго по результатам диагностики подготовит детальные предложения по предотвращению потерь в системе газоснабжения, повышению точности расхода газа в стране и усовершенствованию и модернизации системы управления.

В прошлом месяце между Министерством энергетики и одной из ведущих консалтинговых компаний в мире McKinsey&Company подписан контракт на проведение детальной диагностики системы газоснабжения Азербайджана. И ничего на первый взгляд здесь удивительного нет. Мало ли контрактов азербайджанские госструктуры подписывают с иностранными компаниями. Но опубликованный в официальном сообщении министерства небольшой текст этого контракта таит в себе, кажется, много тайн.

Казалось бы, сколько раз проводилась диагностики системы газоснабжения, охватывающая сегодня все регионы страны – вплоть до самых труднодоступных горных сел. Трудно обвинить работников «Азеригаза» в некомпетентности, они вдоль и поперек исследовали каждую трубу, каждую станцию и распределительную установку и прекрасно осведомлены о всех плюсах и минусах своей системы. Неужели Минэнерго, фактически представляющее правительство страны, больше не доверяет собственным специалистам?

Ответ на этот вопрос можно получить из того же скупого текста контракта. Оказывается, на основе результатов диагностики будут также подготовлены предложения по поэтапному переходу на рыночные отношения в системе газоснабжения, повышению эффективности вложения инвестиций и совершенствованию нормативно-правовой базы. Законодательные инициативы, требуемые для проведения реформ, планируется включить в новый проект закона Азербайджанской Республики «О газоснабжении».

Вот, пожалуй, где кроется суть тайны контракта с McKinsey&Company. А детальный мониторинг нужен компании для наиболее точного оформлениия своих предложений. Ведь не каждый день готовят новые законы. А рассчитывать на полную объективность монополиста, которым в данном случае выступает «Азеригаз», даже при всем его желании невозможно. А переходить на рыночные отношения надо, мы и так несколько запоздали с этим.

А Министерство энергетики, которому распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики» и поручено подготовить предложения по проведению реформ для повышения эффективности системы газоснабжения страны и надежного обеспечения спроса потребителей, в таких делах весьма пунктуально и осторожно. Кстати, в соответствии с распоряжением, Минэнерго как раз и поручено подготовить проект закона «О газоснабжении».