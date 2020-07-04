Британии предсказали четыре волны коронавируса

Великобританию ждут четыре волны коронавирусной инфекции, поэтому людям необходимо учиться жить с вирусом и соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться. Об этом заявил врач из английского Бирмингема Шаби Ахмад. Его слова опубликовало издание Birmingham Live.

Свой прогноз один из ведущих докторов в британском городе объясняет тем, что вакцину от коронавируса еще не изобрели. В то время как правительство страны делает заявления о том, что первая волна COVID-19 близится к завершению, медик не готов разделить этот оптимизм, передает издание.

«Будет вторая волна, третья и четвертая. Вирус не уйдет просто так. Он продолжит распространяться разными путями. Мы просто должны научиться защищаться от него», — заявил Ахмад, отметив, что большинство пациентов, заразившихся коронавирусом и особенно тяжело переносивших его, были темнокожими, азиатами или представителями этнических меньшинств.

Ахмад рассказал, что 38 из 40 погибших от COVID-19 врачей были из общин африканского и азиатского происхождения и групп этнических меньшинств. Им принадлежали также 80 процентов погибших медработников, соцработников и сотрудников домов престарелых.