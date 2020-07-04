ВВС Израиля в ответ на обстрелы атаковали объекты ХАМАС

Из сектора Газа по израильской территории было выпущено три ракеты за день, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. Все ракеты были перехвачены израильской системой ПВО.

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

"Ранее сегодня три ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории. В ответ некоторое время назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа. В ходе атаки была поражена структура ХАМАС, использовавшаяся для деятельности под землей", - говорится в сообщении.