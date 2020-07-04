Иран построит новый ядерный объект после пожара на старом
Объект по обогащению урана в иранском городе Натанз пострадал в ходе пожара сильнее, чем сообщалось ранее. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что иранские власти не станут восстанавливать его после повреждений и заменят его на более крупную и современную установку, сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что инцидент в среднесрочной перспективе негативно отразится на производстве центрифуг, которые необходимы для цикла обогащения урана.
Пожар в Натанзе произошел в четверг, тогда же Камальванди заявил, что в результате был поврежден один из строящихся навесов, а сам инцидент прошел без жертв. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию иранской стороны, что на предприятии не было ядерных материалов. Власти Ирана пока не сообщают о причинах пожара.