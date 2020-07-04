Эльмир Алиев, отдел спорта 03:49

В период пандемии коронавируса киберспорт в мире завоевал еще большую популярность. В ситуации, когда были приостановлены все реальные соревнования, внимание определенной части болельщиков переключилось на виртуальные спортивные состязания. Азербайджан не остался в стороне от всеобщего тренда и тоже стал активно развивать е-спорт.

Для популяризации футбольного направления в киберспорте АФФА в сотрудничестве с агентством Sport Marketing Group создала проект под названием e-Milli Liqa или, если сокращенно, EML. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы собрать существующие в Азербайджане футбольные клубы, в том числе и полупрофессиональные, в единую киберлигу, где участники будут играть в футбольный симулятор Pro Evolution Soccer, широко известный как PES. В результате в первом чемпионате EML, который проходит в эти дни, набралось 28 команд, среди которых клубы азербайджанской футбольной Премьер-лиги, Первого дивизиона, Региональной лиги, чемпионатов страны по футзалу, пляжному футболу и т.д. В каждой команде по два киберигрока. Причем это могут быть не только представители того или иного клуба, но и обычные болельщики, хорошо играющие в PES и изъявившие желание выступать в EML под цветами любимой команды. Таким образом, 28 клубов были поделены на семь групп. После групповой стадии 16 лучших дуэтов выйдут в плей-офф, где по олимпийской системе выявят первого чемпиона EML.

«Перед стартом чемпионата наши сотрудники посетили все клубы, в том числе и региональные, чтобы подробно рассказать об EML, - говорит в беседе с haqqin.az директор отдела по ивентам и активациям компании Sport Marketing Group (SMG) Фуад Гашимзаде. - Были команды, которые нуждались в поддержке, и АФФА обеспечила их игровыми приставками Playstation. Играть можно сидя дома, при этом матчи транслируются в прямом эфире, и аудитория некоторых игр в режиме онлайн достигает 1500 человек. Уже сыграно два тура. Могу выделить команды «Карабах», «Нефтчи» и «Сабах». Отдельно хочу отметить клуб «Борчалы» и его солидную фан-группу. В целом региональные команды очень активны и играют неплохо. Как клубы набирали игроков? Могу рассказать про «Сабах». Оба парня, выступающие за эту бакинскую команду, живут в Газахе. Один из игроков – Джамал Зейналлы, выступавший за сборную Азербайджана, является фанатом футболиста «Сабаха» Рамиля Шейдаева. Поэтому Джамал изъявил желание играть за эту команду, и клуб его принял. В целом хочу выразить благодарность клубам Премьер-лиги, которые уделяют своим киберфутболистам большое внимание. К примеру, «Нефтчи» выделил игрокам на своей базе компьютерную комнату. То есть игроки, как в реальном футболе, приезжают на базу и могут тренироваться, проводить там матчи. Не оставляют без поддержки своих игроков «Карабах», «Сабаил»…

Вообще, данный проект послужил для клубов стимулом создать собственные киберкоманды. Они давно хотели заняться этим вопросом, но не знали, с какой стороны подойти. Теперь e-футболисты стали частью наших клубов». Как и в реальном футболе, киберигрокам тоже необходима международная игровая практика. SMG сейчас занимается организацией товарищеского матча между одной из местных киберкоманд и известным европейским футбольным клубом, очень популярным в Азербайджане. Также планируется провести международный турнир с участием нескольких азербайджанских и европейских клубов. Помимо этого, агентство активно контактирует с японской компанией Konami, создавшей PES. «Естественно, Konami не гарантирует нам включение азербайджанской Премьер-лиги в PES, но они готовы дать нам лицензию, чтобы мы собрали всю информацию о наших клубах и выслали им, - продолжает Фуад Гашимзаде. - И тогда Konami сможет выпустить официальный патч, чтобы любой желающий мог его скачать и играть азербайджанскими командами. Мы уже собрали реальный состав одного из местных клубов для международного товарищеского матча. Konami этот состав утвердила. Также хочу отметить, что SMG ведет работу с Федерацией киберфутбола России. У нас уже есть официальное соглашение с российской стороной. Планируем организовать игры с российскими командами. Более того, следует сказать, что игроки некоторых наших клубов уже тренируются вместе с российскими коллегами. В России нам также предлагают провести выставочный матч с участием реальных футболистов. ФКФ России назвала нескольких игроков, среди которых и Артем Дзюба, которые могли бы сыграть. С нашей стороны это могут быть, к примеру, Махир Эмрели и Рахман Гаджиев. Такой матч мы можем организовать в рамках специального формата EML Invitational, где друг с другом играют известные люди, в том числе и футболисты».

У Sport Marketing Group большие планы по развитию киберфутбола в Азербайджане. Первый чемпионат EML завершится в середине августа, а в сентябре стартует регистрация на второй аналогичный турнир, в котором ожидается уже не 28, а 56 команд-участниц. К реальным футбольным клубам добавятся команды не из мира футбола. Далее нужно будет отобрать четырех лучших игроков для матчей за сборную Азербайджана в отборе на eEURO - чемпионате Европы по киберфутболу, который организует УЕФА. «EML – единственный турнир, по результатам которого будет собираться официальная сборная Азербайджана по киберфутболу, курируемая АФФА. Отборочные игры пройдут весной, и мы сделаем все, чтобы наши игроки вышли на международную арену подготовленными, - обещает представитель SMG. - Будут организованы товарищеские матчи и для сборной. Учитывая то, что EML была создана лишь полтора месяца тому назад, мы успели проделать огромную работу. Но идей и планов еще очень много. Если говорить об EML, то на сайте Лиги планируется организовать игру в прогнозы и Fantasy Football. Хотим вовлечь в это дело как можно большее количество людей. Не обязательно уметь играть в PES - можно просто посмотреть лучшие моменты матчей, ознакомиться со статистикой, почитать аналитику и получить призы за самые удачные прогнозы.

Помимо этого, мы выводим PES и на мобильные платформы. Договорились с Konami о том, что каждый игрок в PES Mobile, выступающий в нашем чемпионате, будет автоматически включен в глобальный рейтинг PES Mobile. В первом чемпионате мы запланировали участие 1024 игроков, но желающих так много, что, возможно, увеличим количество участников. Регистрация проводится на нашем сайте (eml.az) и продлится до 25 июля. В любом случае это будет рекордное количество участников для киберспорта в Азербайджане. PES в нашей стране, как и на всем постсоветском пространстве, очень популярен». Также в планах регистрация Федерации киберфутбола Азербайджана. По мнению Фуада Гашимзаде, деятельность новой Федерации не будет пересекаться с уже существующей в нашей стране Федерацией киберспорта. «Если говорить о футболе, то Федерация киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan развивают в нашей стране игру FIFA, мы же популяризируем PES, который является единственной игрой, поддерживаемой со стороны УЕФА. И Азербайджан как регион есть на платформе PES в отличие от платформы FIFA. Именно поэтому мы выбрали эту игру. Играя в PES, у азербайджанцев есть перспектива участвовать в любом кибертурнире, организованном УЕФА. А их будет очень много.

В целом у нас разные задачи с Федерацией киберспорта. Она должна взращивать профессиональных игроков, и это является ее целью, которую перед ними ставит Министерство молодежи и спорта. Наша же задача – создать сообщество, увеличить массовость, привлечь как можно больше людей. Мы это делали и в рамках других проектов, таких как Бакинский марафон и MFL (Любительская футбольная лига), рассчитанных для популяризации здорового образа жизни. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в работу Федерации киберспорта, не пытаемся с ней соперничать. Каждый из нас делает свое дело. Федерация вместе с Gaming League Azerbaijan вкладывают колоссальный труд, постоянно организовывая различные турниры в надежде на то, что через год-полтора это даст свои плоды. Пока же и мы, и они находимся в том положении, когда данный сегмент крайне не развит в нашей стране.