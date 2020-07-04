Названо новое преимущество вакцины от коронавируса

Разрабатываемая вакцина от коронавируса поможет эффективно бороться с будущими пандемиями. О новом преимуществе вакцины заявил профессор Робин Шатток из Имперского колледжа Лондона (Великобритания). Основные тезисы Шаттока были опубликованы на сайте колледжа, пишет «Лента.ру».

Ученые назвал разработанную технологию по производству вакцины от COVID-19 универсальной, то есть ее можно будет адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями. Новая технология позволит производить миллионы доз вакцин в течение нескольких недель, при этом себестоимость лекарства будет сравнительно низкой.

В отличие от других образцов вакцин от коронавируса, разрабатываемый Шаттоком и его коллегами препарат производится синтетическим путем. По словам специалиста, после внутримышечной инъекции препарат усиливает РНК и стимулирует иммунный ответ организма на инфекцию. Другие средства борьбы с COVID-19, как правило, основаны на выращивании вируса или белка.

Шатток надеется, что тестовые образцы вакцины будут готовы к августу, к этому времени дозы препарата раздадут 300 здоровым добровольцам. Если лекарство продемонстрирует эффективность и безопасность, то до конца года его проверят на расширенной группе из 6000 человек.