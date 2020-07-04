Пожар в поселке Рамана фото
В одном из зданий в жилом квартале «Шуша» в поселке Рамана загорелось жилое здание, в котором проживали вынужденные переселенцы, сообщает Trend.
На место происшествия привлечены противопожарные бригады.
В одном из зданий в жилом квартале «Шуша» в поселке Рамана загорелось жилое здание, в котором проживали вынужденные переселенцы, сообщает Trend.
На место происшествия привлечены противопожарные бригады.
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