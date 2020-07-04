Нефть дорожает: Brent – выше $43

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются, несмотря на скачок новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $43,11 за баррель, что на $0,31 (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,34 (0,79%), до $42,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,29 (0,72%) - до $40,53 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,83 (1%), до $40,24 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с выходным днем в США.

По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.