Россия хочет заключить газовую сделку

Россия захотела заключить с ведущими мировыми добытчиками газа глобальную сделку и создать организацию по примеру нефтяной ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), пишут «Ведомости». По мнению Москвы, это необходимо для нормализации ситуации с ценами на топливо.

Как пишет издание, в создании «газовой ОПЕК» заинтересованы как минимум два федеральных чиновника: министр энергетики Александр Новак и его заместитель Анатолий Яновский. Оба они в последнее время говорили о необходимости обеспечения стабильности на мировом газовом рынке.

В качестве одного из вариантов рассматривается трансформация уже существующего органа — Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), возглавляемого россиянином Юрием Сентюриным. Предполагается, что в новом качестве он будет наделен полномочиями определять общую для нескольких стран политику в сфере добычи и продажи газа.

Поводом для такой инициативы послужила ситуация последних месяцев на мировом рынке. Многие эксперты оценивают ее как катастрофическую. Из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, теплой зимы в Европе и переполненности хранилищ цены на некоторых хабах (торговых площадках, где сделки заключаются на условиях поставки в течение двух торговых дней) достигли самых низких показателей за десятилетия.