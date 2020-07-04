Шэн Сию, специально для haqqin.az 10:46

Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье, 5 июля, объявили режим повышенной эпидемиологической опасности из-за пациента с симптомами бубонной чумы, который обратился за помощью в местную больницу. Нет ничего странного в том, что после появления коронавируса все стали обращать внимание на любую болезнь, появляющуюся в Китае. Не стала исключением и новость о выявлении двух заболевших бубонной чумой, которая подтвердилась у двух пациентов в больнице города Баян-Нур автономного района Внутренняя Монголия, расположенного на севере Китая.

Хотя, справедливости ради, отмечу, что сюда она пришла из Западной Монголии, которая граничит с Россией, где 1 июля чуму обнаружили у двоих местных жителей, женщины и мужчины. В районе, где зарегистрировано два случая заболевания, введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены. Отмечается, что перед началом болезни заболевшие употребили в пищу сырое мясо сурков, которые уже тысячелетие, не меньше, являются разносчиками блох, инфицированных бубонной чумой. Местные медики проверяют 146 человек, контактировавших с заболевшими. Позже им предстоит проверить еще 500 человек, которые общались с этими людьми. В Национальном центре зоонозных болезней Монголии в очередной раз призвали людей не есть сурков. Предыдущая вспышка инфекции произошла в стране в 2019 году. Тогда от нее скончалась супружеская пара, также употребившая в пищу сырое мясо этого грызуна. Эта инфекция относится к первой группе опасности, коэффициент летальности при ней достигает 30–60%, а передается она или в результате укуса инфицированной блохи, при контакте с заболевшим или воздушно-капельным путем.

Собственно, на этом плохие новости и заканчиваются, поскольку вспышки этого заболевания в Монголии и Китае, а также в некоторых пограничных с этими странами российских регионах, таких как Тыва, Алтай и Иркутская область, наблюдаются довольно часто. А следовательно, механизм борьбы с ними и соответствующие противоэпидемические мероприятия, отлажены как швейцарские часы. Тем более Китай еще не сошел с рельсов борьбы с коронавирусом и уж точно совершенно не намерен получить на международном уровне еще одно обвинение в том, что стал очагом пандемии. А потому реакция властей будет максимально оперативной - всех отвакцинируют, посадят на карантин, причем вполне реальный, с войсками - и болезнь быстро отступит. Кстати, с момента появлением антибиотиков выздоравливают практически все больные чумой, если лечение начато своевременно. И оперативное реагирование здесь является ключевым фактором, причем вот по какой причине: естественная инфицированность чумой выявлена почти у 250 видов животных. Основными носителями чумы в Евразии являются сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи, крысы. Еще в 2014 году микроб чумы выделялся у 7% сурков, в 2015 году — уже у 10,5%, а в 2016 году — у 12,5% исследованных сурков. Такие вот они – с виду милые, но периодически, как блоха укусит, смертельно опасные животные. По данным разных источников, первая пандемия, названная по имени правящего тогда византийского императора Юстиниана I «Юстиниановой чумой», началась в 540–541 году в Эфиопии или Египте. Распространившись по торговым путям Средиземноморья, за два века болезнь унесла более 90 миллионов жизней по всему миру.