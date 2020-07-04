Чума пришла в наш дом наша корреспонденция
Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье, 5 июля, объявили режим повышенной эпидемиологической опасности из-за пациента с симптомами бубонной чумы, который обратился за помощью в местную больницу.
Нет ничего странного в том, что после появления коронавируса все стали обращать внимание на любую болезнь, появляющуюся в Китае. Не стала исключением и новость о выявлении двух заболевших бубонной чумой, которая подтвердилась у двух пациентов в больнице города Баян-Нур автономного района Внутренняя Монголия, расположенного на севере Китая.
Хотя, справедливости ради, отмечу, что сюда она пришла из Западной Монголии, которая граничит с Россией, где 1 июля чуму обнаружили у двоих местных жителей, женщины и мужчины. В районе, где зарегистрировано два случая заболевания, введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены.
Отмечается, что перед началом болезни заболевшие употребили в пищу сырое мясо сурков, которые уже тысячелетие, не меньше, являются разносчиками блох, инфицированных бубонной чумой.
Местные медики проверяют 146 человек, контактировавших с заболевшими. Позже им предстоит проверить еще 500 человек, которые общались с этими людьми.
В Национальном центре зоонозных болезней Монголии в очередной раз призвали людей не есть сурков. Предыдущая вспышка инфекции произошла в стране в 2019 году. Тогда от нее скончалась супружеская пара, также употребившая в пищу сырое мясо этого грызуна.
Эта инфекция относится к первой группе опасности, коэффициент летальности при ней достигает 30–60%, а передается она или в результате укуса инфицированной блохи, при контакте с заболевшим или воздушно-капельным путем.
Собственно, на этом плохие новости и заканчиваются, поскольку вспышки этого заболевания в Монголии и Китае, а также в некоторых пограничных с этими странами российских регионах, таких как Тыва, Алтай и Иркутская область, наблюдаются довольно часто. А следовательно, механизм борьбы с ними и соответствующие противоэпидемические мероприятия, отлажены как швейцарские часы.
Тем более Китай еще не сошел с рельсов борьбы с коронавирусом и уж точно совершенно не намерен получить на международном уровне еще одно обвинение в том, что стал очагом пандемии. А потому реакция властей будет максимально оперативной - всех отвакцинируют, посадят на карантин, причем вполне реальный, с войсками - и болезнь быстро отступит.
Кстати, с момента появлением антибиотиков выздоравливают практически все больные чумой, если лечение начато своевременно. И оперативное реагирование здесь является ключевым фактором, причем вот по какой причине: естественная инфицированность чумой выявлена почти у 250 видов животных.
Основными носителями чумы в Евразии являются сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи, крысы. Еще в 2014 году микроб чумы выделялся у 7% сурков, в 2015 году — уже у 10,5%, а в 2016 году — у 12,5% исследованных сурков. Такие вот они – с виду милые, но периодически, как блоха укусит, смертельно опасные животные.
По данным разных источников, первая пандемия, названная по имени правящего тогда византийского императора Юстиниана I «Юстиниановой чумой», началась в 540–541 году в Эфиопии или Египте. Распространившись по торговым путям Средиземноморья, за два века болезнь унесла более 90 миллионов жизней по всему миру.
Историческая справка haqqin.az
По данным разных источников, первая пандемия, названная по имени правящего тогда византийского императора «Юстиниановой чумой», началась в 540–541 году в Эфиопии или Египте. Распространившись по торговым путям Средиземноморья, за два века болезнь унесла более 90 миллионов жизней по всему миру.
Вторая пандемия, названная «черной смертью», началась в 1320–1330-х годах с Монголии, Китая и других азиатских государств. Тогда сурки и прочие грызуны, обитавшие в пустыне Гоби, из-за засухи и бескормицы переселились поближе к людям. После этого зараза «пошла гулять» по Европе. Пик «черной смерти» пришелся на 1346–1353 годы, отдельные вспышки продолжались до XIX века. Болезнь выкосила свыше 100 миллионов человек.
В XVII–XVIII веках в мире произошло несколько крупных эпидемий чумы. В 1654–1655 годах в России от нее погибли около 700 тысяч человек, в Англии и Франции — 100 тысяч.
В конце XIX века в Китае началась третья пандемия чумы, хотя некоторые исследователи считают ее последним пиком второй пандемии. Тяжелее всего пришлось Китаю и Индии, где в общей сложности погибли 12 миллионов человек. Последняя крупная эпидемия произошла в 1898–1963 годах в той же Индии, где от чумы скончались почти 13 тысяч человек.
Лишь изобретённый в 1943 году стрептомицин, второй после пенициллина антибиотик в истории человечества, стал надёжным и эффективным лекарством, способным убить чумную палочку. С тех пор массовые эпидемии «чёрной смерти» навсегда ушли в прошлое. Будьте здоровы!