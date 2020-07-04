Индия и КНР вывели войска со спорных территорий

Индия и Китай произвели взаимный вывод войск со спорных территорий на границе, но это коснулось, вероятно, только долины реки Галван на союзной территории Ладакх. Такую информацию распространил в понедельник телеканал NDTV.

"Взаимный вывод индийских и китайских войск состоялся, но, скорее всего, ограничен долиной реки Галван. Между индийскими и китайскими войсками создана буферная зона", - приводит телеканал слова своего источника. - Нам нужно будет подождать, чтобы увидеть, является ли это разъединение прочным и реальным".

По его данным, стороны также разбирают временные сооружения, построенные в пограничной зоне, и отходят от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай. Но источник не уточняют, на какое расстояние от нее отводятся военнослужащие.

Разведение войск произошло в соответствии с договоренностью, достигнутой 30 июня в ходе консультаций, которые провели командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и командующий Южным Синьцзянским военным округом Народно-освободительной армии Китая генерал Лю Лин. Это была третья подобная встреча с 6 июня.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось, однако стороны использовали дубинки с гвоздями. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.