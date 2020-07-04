Коронавирус в Армении: 330 новых зараженных и 7 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 28 936, сообщает в понедельник Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что, по состоянию на 5 июля, в стране было 28 606 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 330 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 491 человек (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 159 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 16 302. На лечении находятся 11 984 человека. Общее количество проведенных тестов – 123 815.