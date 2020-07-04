В Хачмазе задержаны местные жители, пытавшиеся сыграть свадьбу в первый день ужесточенного карантинного режима, сообщили haqqin.az в губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, 5 июля в отдел полиции Хачмазского района и отделение полиции в Яламе поступила информация о проведении свадебной церемонии в одном из домов на территории села Ялама. Сотрудники полиции пресекли мероприятие, жених Шахверди Рустамов и другие гости были задержаны и доставлены в отделение полиции.

С ними были проведены профилактические беседы, разъяснены правила карантинного режима. Ш.Рустамов и 14 участников "меджлиса" были оштрафованы по статье 211 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) в размере 200 манатов каждый.