Коронавирус в России: 6736 новых инфицированных и 135 умерших за сутки

По данным федерального оперативного штаба на утро 6 июля, в России за прошедшие сутки выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 6736 новых случаях. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заболели 687 862 человек.

За прошедшие сутки умерли 135 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с момента начала эпидемии скончались 10 296 человек с COVID-19.

Из больниц за сутки выписаны 3579 человек, болевших COVID-19. Всего за время эпидемии выздоровели 454 329 человек, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция».