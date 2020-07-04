Британия анонсировала новые санкции против россиян

Британские власти наложат санкции на ряд граждан РФ и Саудовской Аравии, причастных к нарушению прав человека. Ограничительные меры примут в рамках «поправок Магнитского».

По информации Financial Times, в «черный список» войдут в том числе подозреваемые в убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Также в перечень могут позднее добавить причастных к коррупции, притеснению журналистов и людей по религиозному признаку.

Как пояснил глава МИД Британии Доминик Рааб, «причастным к грубым нарушениям прав человека» запретят въезжать в страну, хранить деньги в британских банках и «пользоваться выгодой за счет нашей экономики».