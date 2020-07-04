Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что для сокрытия источника получаемой взятки Зейнал Мамедов вписал ложные данные в официальные документы, оформив их как пожертвование.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по 31 эпизоду получения взяток для трудоустройства в ООО Fakt Araşdırıcı-N, которое возглавляет Зейнал Мамедов.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 311.3.2 (повторное получение взятки), 193-1.2.2, 193-1.2.3 и 313 УК Азербайджана.

19 июня 2020 года уголовное дело было отправлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Наряду с этим, учитывая передовой международный опыт, формирование профессиональной следственной практики по институту «уголовной ответственности юридических лиц», внедренной в национальную систему уголовного правосудия, всегда находится в центре внимания Генеральной прокуратуры.

Так, в соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства, определяющего основания и условия применения уголовно-правовых мер к юридическим лицам, в ходе следствия было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении ООО Fakt Araşdırıcı-N, основанного и руководимого Зейналом Мамедовым.

Генеральная прокуратура продолжает принимать необходимые меры для выявления и судебного преследования тех, кто совершил различные незаконные действия, ставя свои личные интересы выше охраняемых законом интересов общества и государства.