Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию проармянских СМИ о том, что российская РЛС «Контейнер» якобы обнаружила неизвестные самолеты, нанесшие удар по Ирану из воздушного пространства Азербайджана.

«Данное сообщение, распространенное проармянскими силами, является необоснованным и ложным. Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений. Совершенно очевидно, что распространение информации с целью нанесения урона добрососедским отношениям между двумя странами - не что иное, как целенаправленная клевета», - сообщили haqqin.az в Минобороны.

В военном ведомстве страны заявили, что с территории Азербайджана по сей день не было предпринято никаких шагов против Ирана. И такие шаги не будут предприняты и в будущем.