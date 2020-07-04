Обвал российского рубля

Курс российского рубля на Московской бирже рухнул до минимума с конца мая по отношению к основным валютам, сообщает Лента.ру.

Согласно информации, по состоянию на 11:35 мск американский доллар торговался на уровне 71,73 рубля, на максимуме доходило до 71,79 рубля.

Курс евро на Московской бирже утром 6 июля поднялся выше 81 рубля. Как пишет ТАСС, предыдущий раз евро торговался у этой отметки 6 мая. С открытия торгов евро подорожал почти на 70 копеек.

В первые минуты после начала торгов российская валюта росла, но после 10:20 начался обвал, отмечает Лента.ру.