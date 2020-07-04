В Иране запретили экспорт медицинских масок

В Иране ввели временный запрет на экспорт из страны медицинских масок. Об этом заявил секретарь рабочей группы по борьбе с коронавирусом Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Джамшид Голпур.

"Министерство промышленности приняло решение о введении временного запрета на экспорт из Ирана защитных масок", - сказал он, уточнив, что соответствующее решение принято в связи с тем, что руководство ИРИ с воскресенья ввело обязательное ношение масок в общественных местах и учреждениях, сообщает IRNA.