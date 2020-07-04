Израиль запустил в космос спутник-разведчик

Утром 6 июля Минобороны Израиля и авиапромышленный концерн IAI запустили с космодрома в центре страны новейший спутник-разведчик «Офек-16». Пуск прошел штатно, космический аппарат выведен на орбиту, передает РИА Новости.

Космический аппарат будет работать в связке с другими израильскими спутниками, запущенными ранее. В Минобороны страны заявили, что «Офек-16» предназначен для обеспечения безопасности государства.

На орбите аппарат сначала пройдет серию испытаний для определения его эффективности и уровня производительности.

Согласно источникам в израильской промышленности, в «Офек-16» установлены модернизированные системы, которые повысят производительность по сравнению с предыдущими спутниками Израиля, находящимися в космосе, пишет израильское издание «Детали».

Министр обороны Бени Ганц заявил с связи с запуском спутника, что «успешный запуск спутника «Офек-16» является еще одним огромным достижением для системы безопасности, оборонной промышленности в целом и авиационной промышленности, в частности. Превосходство Израиля в технологиях и разведке является краеугольным камнем его безопасности».