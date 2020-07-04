В Тертере задержаны участники застолья

Сотрудники Тертерского районного управления полиции привлекли к ответственности нарушителей особого карантинного режима. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на информацию бардинской региональной группы пресс-службы МВД, правоохранителями были задержаны организаторы застолья в одном из ресторанов.

Семерых участников торжества оштрафовали, троих, в том числе и владельца заведения, арестовали в административном порядке.

В ходе расследования было установлено, что один из оштрафованных проживает на территории Азербайджана незаконно, в связи с чем его делом занялась Государственная миграционная служба.

Кроме того, сотрудники РУП и Исполнительной власти Тертерского района выявили факт нарушения карантина на поминках с участием шести человек. Все участники были оштрафованы в соответствии с Кодексом об административных проступках АР за отсутствие средств индивидуальной защиты.