Израиль отложил аннексию Западного берега

Израиль решил отложить аннексию Западного берега реки Иордан, в ближайшие дни операцию проводить не будут. Об этом рассказал глава израильского МИД Габи Ашкенази, его цитирует РИА Новости.

«Это не входит в повестку дня на сегодня или завтра. Не знаю, будет ли применен суверенитет, но могу сказать, что МИД готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности», — отметил он.

По словам Ашкенази, он уже обсуждал эти планы с более чем 30 министрами иностранных дел, в основном из стран ЕС, среди которых многие выступили против аннексии. Глава МИД обещал «принять эту позицию во внимание».