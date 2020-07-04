Синоптики рассказали о погоде на завтра

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-24, днем 34-38 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

Во вторник, 7 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове в основном без осадков. Прогнозируется южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

7 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные осадки, град. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-39 градусов тепла, в горах ночью 15-19, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 июля на Апшероне жаркая погода может вызвать дискомфорт и неблагоприятно сказаться на здоровье метеочувствительных людей.