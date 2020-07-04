От коронавируса умер «серый кардинал» Афганистана

Пресс-секретарь афганского президента Шах Хусейн Муртазави заявил Anadolu, что Газанфар уже какое-то время плохо себя чувствовал. Помощник бизнесмена Фрайдун Эльхам уточнил RFE/RL's Radio Free Afghanistan, что Газанфар скончался в одной из больниц Турции.

Один из главных советников президента Афганистана и крупный афганский бизнесмен Мохаммад Юсуф Газанфар умер от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Отмечается, что Газанфар заразился коронавирусом в конце июня, его пытались лечить в Афганистане, но когда состояние его здоровья резко ухудшилось, перевезли в Турцию.

Этнический узбек Мухаммад Газанфар был не только советником Ашрафа Гани по вопросам экономического развития, торговли и сокращения бедности, но и его близким другом. На последних президентских выборах он профинансировал порядка 90% бюджета предвыборной кампании, пишет Андрей Серенко в «Независимой газете» со ссылкой на кабульские источники. По словам кабульских источников «НГ», Юсуф Газанфар был настоящим афганским политическим «серым кардиналом».

Будучи акционером частного афганского банка Ghazanfar, он являлся одним из самых богатых людей Афганистана. «Он был другом президента Гани и главным спонсором его последней предвыборной кампании, входил в первую пятерку и даже, пожалуй, тройку самых влиятельных фигур афганской политики. Как говорят, пожертвования от Юсуфа Газанфара составили до 90% всего предвыборного бюджета Ашрафа Гани в 2019 году», — рассказал источник.

Смерть Юсуфа Газанфара шокировала президента Ашрафа Гани, который распорядился создать специальную государственную комиссию по организации похорон своего друга. Местные политологи считают, что Ашрафу Гани будет крайне трудно найти замену своему другу и соратнику, и его смерть может обострить политическую ситуацию в тяжелый для афганского лидера период.