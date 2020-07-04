Звезда Бродвея умер от осложнений коронавируса

Звезда Бродвея, актер театра и кино Ник Кордеро ушел из жизни в США в возрасте 41 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Он скончался после трех месяцев борьбы с болезнью. Об этом сообщила супруга актера Аманда Клутс в Instagram.

Супруга Кордеро поблагодарила поклонников за их поддержку в течение последних 95 дней с тех пор, как актер заразился вирусом.

Актер поступил в отделение интенсивной терапии 31 марта с затрудненным дыханием и первоначально диагностированной пневмонией. Два теста на COVID-19 были отрицательными, а третий оказался положительным. Через две недели здоровье Кордеро значительно ухудшилось, сообщает газета Daily Star.

Он неожиданно потерял сознание, и врачам пришлось его реанимировать. Затем в ходе лечения коронавирусной инфекции, чтобы предотвратить образование тромбов, медики начали применять разжижающие препараты для улучшения свертываемости крови. В результате у Кордеро развилось внутреннее кровотечение в кишечнике, а после того, как артисту перестали давать такие лекарства, тромбы вновь появились в правой ноге. В итоге было принято решение об ампутации конечности.

Впервые Ник Кордеро появился на сцене на Бродвее в 2014 году в спектакле «Пули над Бродвеем». За роль Чича в мюзикле он был номинирован на престижную театральную премию «Тони» в категории «Лучший актер». Кордеро снимался фильмах «Реальные парни», Mob Town и исполнил роль в сериале «Голубая кровь» на телеканале CBS.