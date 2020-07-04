Кремль: решение по Айя-Софии - внутреннее дело Турции
В Кремле считают решение по статусу Айя-Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Мы не можем комментировать, это внутреннее дело Турецкой Республики. Вы знаете, что на этот счет было уже и заявление патриарха, который высказал мнение Русской православной церкви, было заявление замглавы МИД Вершинина на этот счет. Я лишь могу сказать, что, безусловно, мы надеемся на то, что статус Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание", - сказал Песков журналистам.