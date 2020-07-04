Член Рабочей группы Министерства здравоохранения Азербайджана по борьбе с коронавирусом Сабина Бабазаде рассказала о деталях лечения коронавирусных больных на дому, сообщает haqqin.az.

По ее словам, при обнаружении у себя симптомов коронавируса следует по телефону обратиться в поликлинику по месту жительства. После этого участковый врач, так же по телефону, начинает наблюдение за больным и контролирует его. Затем врач связывается с пунктом по борьбе с коронавирусом и информирует о наличии больного. С. Бабазаде сообщила, что уже создано 39 таких пунктов.

Затем медсестра из пункта по борьбе с коронавирусом отправляется по месту проживания больного и берет мазок для анализа, чтобы убедиться в наличии у пациента COVİD-19. По словам С.Бабазаде, это делается для того, чтобы свести к минимуму перемещение людей с подозрением на коронавирус и посещение ими поликлиник.

Если у человека болезнь проходит в легкой форме, государство обеспечивает его лекарствами. Это витамины С, Е, D3, а также магний, парацетамол и другие препараты, предоставляемые бесплатно. Член Рабочей группы Минздрава подчеркнула, что эти лекарства назначает врач и они предназначены для лечения лишь на первом этапе. Если после приема этих препаратов пациент не выздоровел, он должен обратиться в скорую помощь по номеру 103 чтобы его положили в больницу.

Представитель Минздрава также сказала, что некоторые люди требуют, чтобы персонал поликлиник ставил им системы на дому. Как уточнила Бабазаде, это категорически запрещается и не соответствует правилам контроля за эпидемиологической ситуацией. Она еще раз подчеркнула, что лечение от коронавируса на дому проходят лишь пациенты с симптомами легкой формы заболевания.