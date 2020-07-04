Вспышка COVID-19 в Испании: снова карантин, пляжи закрывают

В частности, более 50 пляжей закрыты в Андалусии, из них почти 30 - в Малаге. Многие из них, как ожидается, возобновят работу на этой неделе.

На такой шаг местные власти пошли после того, как на выходных пляжи оказались переполнены и люди не соблюдали там социальную дистанцию.

На фоне ситуации с коронавирусом в северо-западном испанском регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения. Так, жителям одного из прибрежных районов запрещено выезжать в другие части страны. Кроме того, там введено обязательное ношение масок и запрещены встречи численностью более 10 человек. Барам и ресторанам необходимо на 50% снизить заполняемость.

В субботу в Каталонии также ввели ограничительные меры. Более 200 тыс. человек в районе Сегриа отправлены на карантин, им не разрешено ездить в другие города.

Подобные меры вводятся на фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в стране.