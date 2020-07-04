Как сообщили haqqin.az в Центре по связям с общественностью СГБ, была расследована информация о присвоении государственных средств, предназначенных для обеспечения деятельности отдельных структур МИД, вымогательстве взяток от иностранных граждан в связи с визовыми обращениями и т.д. В ходе проведенного расследования появились обоснованные подозрения о совершении многочисленных незаконных действий начальника Управделами МИД, председателя Тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, начальника Хозяйственного отдела Салима Ализаде и начальника Консульско-юридического отдела Нурупаши Абдуллаева.

На основе решения суда был проведен обыск в домах и рабочих кабинетах Фархада Моллазаде, Салима Ализаде и Нурупаши Абдуллаева. В ходе обысков были обнаружены денежные средства, записи черной бухгалтерии и другие вещественные доказательства.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Фархад Моллазаде и Салим Ализаде регулярно незаконно присваивают часть средств, выделенных из государственного бюджета для обеспечения функционирования структур Министерства иностранных дел.

Также была получена информация о том, что Фархад Моллазаде и Салим Ализаде получали взятки в размере определенной части средств от предпринимателей, которым переводили деньги со счетов Министерства иностранных дел для покупки товаров для хозяйственных нужд министерства.

Помимо этого, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что начальник консульско-правового отдела Консульского управления МИД Нурупаша Абдуллаев, используя служебное положение, регулярно получал взятки от граждан иностранных государств, в которых не применяется электронная виза для посещения Азербайджана, для того, чтобы эти иностранные граждане могли прибыть в Азербайджан.

Служба государственной безопасности в рамках уголовного дела привлекла к следствию по обвинению в присвоении и использовании служебного положения Фархада Моллазаде и Салима Ализаде, и по обвинению в получении взяток Нурупашу Абдуллаева.Решением суда в их отношении применена мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.