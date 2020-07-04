Ильхам Алиев позвонил Нурсултану Назарбаеву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил сегодня первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно информации, глава государства поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, новых успехов в деятельности во имя развития Казахстана.
Нурсултан Назарбаев выразил признательность президенту Азербайджана за оказанное внимание, поздравления и добрые слова.
В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии азербайджано-казахстанских дружественных отношений во всех сферах.