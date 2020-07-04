Банк Республика поддержал уязвимые группы населения

На этот раз банк безвозмездно предоставил материалы, оборудование и другие активы для создания малого бизнеса безработным, малообеспеченным семьям и вынужденным переселенцам в Апшеронском, Гянджинском, Губинском, Лянкяранском, Масаллинском районах, а также в Баку.

Банк Республика, активно поддерживающий и являющийся инициатором целого ряда социальных проектов в Азербайджане, продолжает поддерживать деятельность по организации самозанятости уязвимых групп населения.

Удалось создать малый центр типографии на Апшероне, животноводческие хозяйства в Гяндже и Масаллы, дизайн-студию в Лянкяране, пчеловодческое хозяйство в Губе, а также бройлерную ферму и небольшой ресторан в Баку.

Следует отметить, что эти меры осуществляются в рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Центральным банком Азербайджана и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Как сообщили из банка, меры в рамках программы самозанятости до конца года будут реализованы и в других регионах страны.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.