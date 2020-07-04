Один из арестованных сотрудников МИД - отец известной певицы

Арестованный в ходе спецоперации СГБ начальник Хозяйственного отдела МИД Салим Ализаде приходится отцом известной певице, участнице песенного конкурса «Евровидение» Сафуре Ализаде.

Согласно информации СГБ, Салим Ализаде получал взятки в размере определенной части средств от предпринимателей, которым переводили деньги со счетов Министерства иностранных дел для покупки товаров для хозяйственных нужд министерства.

Решением суда в его отношении применена мера пресечения в виде ареста.