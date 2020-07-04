В Грузии открыли бассейны и спортзалы

Координационный совет при правительстве Грузии разрешил открыться плавательным бассейнам и спортзалам, работа которых была ранее приостановлена из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы грузинского правительства.

"Принято решение открыть плавательные бассейны и спортзалы, которые успешно пройдут соответствующее инспектирование", - сказано в тексте.

В пресс-службе отметили, что допускается проведение конференций и тренингов в закрытых помещениях, а также разрешено открыть аттракционы.