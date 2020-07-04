Неизвестный сообщил о бомбе в центре Еревана Эвакуированы сотни человек
Из крупного торгового центра Megamall Armenia в Ереване эвакуировали 350 человек после известия о заложенной там бомбе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Отмечается, что сообщение о заложенной бомбе поступило на пульт дежурного Национального центра кризисного управления.
На место инцидента прибыли пожарные, спасатели, кинологи и психологи центра для осуществления спасательных работ особого назначения.
В настоящее время поиском взрывных устройств занимаются сотрудники МЧС и полиции.
За «ложное сообщение об акте терроризма» нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.