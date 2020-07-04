Эрдоган написал Алиеву о борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает АзерТАдж, в письме Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью людей от коронавируса в Азербайджане, пожелал скорейшего выздоровления тем, кто продолжает лечение.

Эрдоган отметил, что в Турции внимательно следят за эффективными мерами, предпринимаемыми в борьбе против пандемии в Азербайджане.

«Желаю всем, кто борется в этой сфере, успехов в своей работе. Под девизом «Одна нация, два государства» мы готовы оказать всяческую помощь дружественному и братскому Азербайджану. В этом контексте мы обеспечиваем доставку в вашу страну медицинских принадлежностей, которые могут хоть немного помочь Азербайджану в борьбе с пандемией.

Пользуясь этой возможностью, еще раз заявляем о том, что мы рядом с Азербайджаном в борьбе с пандемией, от имени нации и от себя лично искренне желаю Вам здоровья и счастья, братскому азербайджанскому народу - стабильности и благополучия», - говорится в письме.