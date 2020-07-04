В Киргизии пандемию сравнили с Великой Отечественной

Испытания, с которыми в Киргизии столкнулись в связи с пандемией коронавируса, сравнимы с теми, что пережили их соотечественники во время Великой Отечественной войны, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба главы киргизского государства.

«Мы открыто признаем, что ситуация сложная, непростая... Нашим отцам и дедам пришлось пережить все ужасы Великой Отечественной войны и ценой своих жизней оставить нам в наследство мирное небо над головой. Сегодня мы боремся с этим недугом», — отметил Жээнбеков, добавив, что победа над вирусом требует, чтобы каждый гражданин исполнял свои обязанности: соблюдал рекомендации специалистов и помогал тем, кто рядом, пишет агентство Fergananews.

Президент Киргизии подверг критике правительство, которое, по его мнению, не смогло спрогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, допустило панику среди населения, провалило организацию первичной медицинской помощи и не обеспечило профилактику инфекции.

Глава государства также потребовал обеспечить медиков питанием: «Это недопустимо, когда врачи работают по 24 часа и сами себя обеспечивают питанием».

Жээнбеков не первым сравнил пандемию коронавируса с самым масштабным военным конфликтом в истории. О том, что вспышка COVID-19 — это самый серьезный вызов для мира со времен Второй мировой войны, ранее говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Подобное сравнение сделала и канцлер Германии Ангела Меркель. Сравнения с трудностями войны были и в обращении к британцам королевы Елизаветы II.