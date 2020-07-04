Ильхам Алиев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, президент Азербайджана поблагодарил президента Турции за его письмо от 5 июля 2020 года.

Глава Азербайджана выразил соболезнования семьям и близким тех, кто скончался от коронавируса в братской Турции, и пожелал здоровья заразившимся вирусом.

«Высоко ценю деятельность вашего правительства под вашим руководством в борьбе на национальном и международном уровне с пандемией коронавируса, с которым столкнулось человечество.

Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, проявляет единство и в борьбе с COVID-19 под девизом «Одна нация – два государства», - говорится в письме Ильхама Алиева.

Ильхам Алиев пожелал президенту Турции крепкого здоровья, успехов в делах, братскому турецкому народу-благополучия и спокойствия.